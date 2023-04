Animali e piante | parte oggi la gara mondiale tra le città per chi ne fotografa di più

(Di venerdì 28 aprile 2023) Fino al primo maggio c'è il City Nature Challenge, la sfida fra 500 centri urbani per scoprire chi ha più diversità. Tutti i cittadini possono mandare le loro segnalazioni. In Italia una ventina di aree coinvolte

Gli impollinatori sonoche, visitando i fiori alla ricerca di nettare e polline, s'imbrattano di polline e, visitando i fiori di altre, lo trasferiscono attraverso il loro corpo su ..."Quando una persona amapuò entrare quando vuole, notte e giorno". Ed è anche per sottolineare questa unica regola che negli ultimi anni Enrico Gasparini ha deciso di aggiungere ..."Quando una persona amapuò entrare quando vuole, notte e giorno". Ed è anche per sottolineare questa unica regola che negli ultimi anni Enrico Spertini ha deciso di aggiungere lungo ...

A Laveno Mombello c'è l'unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all'anno. L'unica regola per accedere "Può entrare solo chi ama le ...I microrganismi da sempre svolgono un ruolo essenziale per la vita umana e producono sostanze chimiche che migliorano i nostri stati d'animo. Alternado la composizione della flora intestinale si può i ...