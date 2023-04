Andrea Augello | morto il senatore di FdI | aveva 62 anni La moglie | ' In cielo ti accompagnino gli angeli'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Addio ad, politico e saggista italianoall'età di 62era stato candidato per il Senato come capolista di FdI nel plurinominale Lazio 02, risultando eletto. ...

Il senatore di Fratelli d'Italiaè morto oggi, 28 aprile, all'età di 62 anni. Membro del Copasir e della Commissione Finanze in Senato, il parlamentare era malato da tempo, come testimoniava lui stesso sui social. A ...Ci mancherà' E' morto all'età di 62 anni, senatore di Fratelli d'Italia e volto storico della destra romana. Ad annunciarlo la moglie di, Roberta Angelilli, vicepresidente ...Addio ad, politico e saggista italiano morto all'età di 62 anni.era stato candidato per il Senato come capolista di FdI nel plurinominale Lazio 02, risultando eletto. Parallelamente ...

Morto il senatore di FdI Andrea Augello. Meloni: "Punto di riferimento per tanti, ci mancherà molto" la Repubblica

Tra gare ufficiali e non le due squadre si sono affrontate, fino a questo momento, 306 volte con 11 vittorie per l’Inter, 115 per il Milan e 80 pareggi. Milan e Inter sono di fronte a una rivoluzione.È morto all'età di 62 anni il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello. Il parlamentare era malato da tempo come raccontava ...