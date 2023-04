Andor 2 | nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di Rogue One

(Di venerdì 28 aprile 2023)2 è in lavorazione, grazie ad alcunedal set sappiamo che nella nuova stagione ritroveremo undiOne: A Star Wars Story Le riprese di2, la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari e prequel del film spin-offOne, sono state avviate. Sappiamo, grazie a dellepubblicate online, che il mercenario Gigoran Moroff, interpretato da Ian Whyte, farà parte del cast. Tony Gilroy ha creato e Lucasfilm ha prodotto, la serie incentrata sul ribelle Cassian, interpretato da Diego Luna, che racconta la storia precedente al suo primo apparire inOne: A Star Wars Story. La seconda stagione, attualmente in preparazione, sarà anche l'ultima ...

Forest Whitaker ha confermato in diverse interviste ai media che il personaggio di Saw Gerrera, interpretato dall'attore statunitense, farà ritorno nella seconda stagione di. Inoltre, nel nuovo ...Lefoto dal set britannico di, a quanto pare, mostrano il ritorno del mercenario Moroff . Condivise su Twitter, le foto del dietro le quinte offrono ai fan di Star Wars un nuovo sguardo ...... ovvero la riconquista di Mandalore, la stagione attacca a esploraresituazioni e punti di ... "Il convertito", che oltre a servire atmosfere in stile( Voto: 9 - Recensione ) ci permette di ...

Andor 2: nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di ... Movieplayer

Da una recente foto dal set della stagione 2 di Andor è possibile intravedere un personaggio secondario di Rogue One ...Ancora nuove foto dal set della seconda e ultima stagione della serie Star Wars dedicata al leader ribelle Cassian Andor.