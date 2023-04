Ancona | rimossa una sorgente radioattiva in un container presente nel porto

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Undi rottami ferrosi stoccato nel terminal deldiè stato rimosso dai vigili del fuoco per la presenza di una(Cobalto 60). L'operazione, svolta in continuo contatto con la Prefettura ed in collaborazione con altri enti tra i quali la Capitaneria di, l'Arpam, e un'esperta in radioprotezione della ditta di spedizioni, è stata eseguita dal nucleo Nbcr del comando di, coordinato da uno specialista del Corpo Nazionale.