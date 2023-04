Anche con la malattia | Fai la vittima | sfregio a Giorgia Soleri | caos in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Finita l'esperienza a Pechino Express per, influencer, attivista e fidanzata di Damiano dei Maneskin. Intanto la tensione tra le coppie in gioco continua a crescere. Il percorso della, che insieme alla sua compagna Federica Fabrizio formava la squadra delle Attiviste, non è sempre stato semplice. Anzi, spesso le due sono state attaccate dagli altri concorrenti e accusate di "fare le vittime". Così è successoal momento della loro eliminazione. Dopo essere stata eliminata, l'influencer ha detto: "Ciò che ho scoperto di me è che la paura non mi può fermare e io non devo farmi fermare dalla paura. Pechino mi ha ricordato che ho 26 anni, ho una vita davanti e me la voglio vivere tutta al 100%,con le malattie". Parole che non hanno convinto proprio tutti. Il ...