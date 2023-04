Ancelotti sul futuro | “La mia permanenza al Real Madrid non dipende dalla Champions Resterò fino al 2024”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Carlospegne ogni possibilità sul suolontano dal. Per il tecnico italiano si era parlato della possibilità di dirigersi in Brasile alla guida della nazionale verde oro, soprattutto senza titoli in questa stagione in quel della capitala spagnola. Dubi fugati. Infatti è stato lo stessoa parlare chiaro del suo avvenire, giurando amore verso ilal. Queste le sue parole sul suoin conferenza stampa. Le parole di: “La mianonvittoria in. Il mioè già scritto: sarò quial ...

... ma in campionato gli uomini dihanno un obiettivo semplice: arrivare davanti all'Atletico che ha messo il fiatocollo. E la gara contro l'Almeria, quindi, è un'occasione per rispedire ...... per Rai Sat, ma anche per film su Pupi Avati, Antonioni, Fellini, emusicista russo Yuri ... Poi Madrid per Carloil direttore di Marca Jaan Ignacio Gallardo, direttore di Marca, Zagabria ...Non è Carlo, è Giacomo Mignani. Non è il Real Madrid, è la Lombardia. Non è la Champions League, è il ... continua a mantenere la porta inviolata e saletrono d'Italia per la decima volta. ...

Ancelotti: «Il mio futuro è già scritto: resto al Real fino al 2024. Dopo ... IlNapolista

Carlo Ancelotti è tornato a parlare dell'infortunio rimediato da Luka Modric in vista dell'incontro de LaLiga tra il Real Madrid e l'Almeria ...L'Inter rischia di subire uno scippo davvero pesante in vista della prossima stagione: in arrivo l'offerta della big europea.