Amici | Isobel si infortuna ed è costretta a lasciare lo studio | cosa è successo Le anticipazioni

22, settimo Serale: chi è stato eliminato Anche in questa nuova puntata del Serale non sono mancati i colpi di scena. Uno su tutti: c'è stato un infortunio . La ballerina, durante l'......#amicidimaria #amicinews #amicispoiler #neiperteita #voliamoneiperte Baciami e ballami - Aaron Chi è uscito ad: manche della settima puntata Prima Manche : Zerbicele contro Cuccalovince ...... l'ira di Wax alle critiche di una giornalista: Maria De Filippi costretta ad intervenire La lite trae Benedetta Stando a quanto si evince dagli ultimi daytime diandati in onda su ...

Amici, Isobel scopre cos'ha detto Benedetta alle sue spalle: È come uno schiaffo in faccia per me Fanpage.it

Settima puntata di Amici 22 il serale. Domani, sabato 29 aprile, alle 21.40 su Canale 5 va in onda un'altra puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Motori sempre più caldi ...Nella settima puntata del serale di Amici 22, registrata ieri, Isobel Kinnear si è esibita ben quattro volte. La ballerina è stata dunque grande protagonista della puntata, ancora ...