Amici | finale rovinato | Ecco chi fanno fuori Chi tradisce la De Filippi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Serale didi Maria Degaloppa a grandi falcate verso lae, come sempre,News e Superguidatv hanno già fornito anticipazioni sulla puntata di sabato 29 aprile, in onda come sempre su Canale 5. I TodArisa hanno vinto ben due manche, mentre i CuccaLo hanno perso per tutta la puntata. Andando nel dettaglio, al ballottaggio sono finiti Maddalena, Cricca e Aaron, ma la ballerina è stata salvata per prima. A rischio eliminazione dunque ci sono i due cantanti. Guest star della puntata saranno Emma Marrone, che il salotto dilo conosce benissimo, ed il comico Enrico Brignano. Al guanto di sfida non è mancata la solita litigata tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Si parte con il guanto tra Isobel e Maddalena sull'interpretazione: vince la prima. Si sono sfidate, poi, ...

Leggero infortunio per la ballerina di Amici nella registrazione del 27 aprile: interviene il fisioterapista per un dolore al braccio ...In vista del Serale di Amici di sabato 29 aprile, sono arrivate le anticipazioni su sfide, eliminato e ospiti. Ecco come è andata.