Amici 22 | Isobel si infortuna e lascia lo studio – ANTICIPAZIONI

Ad22 Simone Nolasco ha chiesto alla produzione di annullare il guanto di sfida tra Mattia ee la produzione decide di annullare il guanto. Simone Nolasco spiega il suo punto di vista a ...Dopo la decisione clamorosa presa ad22 non sono mancati altri momenti di tensione. in particolaresi è infortunata al braccio durante il ballottaggio ed è dovuta uscire dallo studio per ...Ospiti della settima puntata del Seriale di22 sono stati Enrico Brignano ed Emma Marrone. I ...ha subito un infortunio durante la registrazione . Infatti, la ballerina australiana ha ...

Amici, Isobel scopre cos'ha detto Benedetta alle sue spalle: È come uno schiaffo in faccia per me Fanpage.it

Durante la registrazione del Serale di Amici 22 Isobel si infortuna e lascia lo studio. Vediamo cosa è accaduto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...