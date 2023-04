America’s Cup | addio World Series in Italia | annunciata Jeddah per la seconda tappa | poi chiusura in Spagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) LedellaCup 2024 non prevedono tappe in. Ora è definitivamente ufficiale. Dopo il pasticcio di Cagliari, chiamatasi fuori all’ultimo minuto per incomprensioni tra Regione Sardegna e il comitato organizzatore (ACE), e il tentativo disperato di Brindisi di mettersi in pista quasi a tempo scaduto, è stato annunciato che ladelle regate preliminari andrà in scena a(Arabia Saudita). L’appuntamento di avvicinamento alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo avrà luogo dal 30 novembre al 3 dicembre 2023 nelle acque del Mar Rosso. Si regaterà con gli AC40 (gli scafi in miniatura degli AC75 che vedremo poi effettivamente all’opera in occasione della Coppa America) davanti allo ...