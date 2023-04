Altra doccia fredda | Berrettini salta gli Internazionali | Dura da accettare

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 2023 sportivo di Matteosi conferma nero come la pece. L'infortunio agli addominali, l'ennesimo della sua carriera, che l'ha costretto al ritiro a Montecarlo, non consentirà al “martello” nostrano di partecipare al Master 1000 della sua terra natìa: Roma. Ad annunciarlo è stato proprio il tennista italiano attraverso il suo profilo Instagram, con parole che lasciano trapelare la sua profonda delusione per il secondo forfait consecutivo agliBnl d'Italia. “Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni”. Poi il verdetto: “Purtroppo i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente”....