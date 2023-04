Alto Calore | De Luca ha approvato l’affidamento del servizio idrico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statooggi dal Presidente Vincenzo De, nelle funzioni di commissario con poteri sostitutivi, l’atto di affidamento delintegrato alla societàS.p.A.riguarda ilper l’intera provincia di Avellino, e in via transitoria, per alcuni i Comuni della provincia di Benevento, in attesa dell’operatività della nuova gestione sannita. Si tratta di un tassello strategico per la riorganizzazione e rilancio delnei territori interessati. Ma rappresenta anche un presupposto fondamentale per consentire alla società di avviare una nuova fase di risanamento finanziario, reso ancor più necessario ...