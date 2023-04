(Di venerdì 28 aprile 2023) Ma anche assicurare l'effettivo incontro trae aziende, per dare loro un vero assaggio di quello che significa 'lavorare', non è una questione da sottovalutare. Lo evidenzia l'Osservatorio ...

L'attuale contesto lavorativo e la forte impennata di incidenti e morti sul lavoro, che hanno purtroppo coinvolto anche giovani studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, richiedono attenzione. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro, devono assicurare l'effettivo incontro tra studenti e aziende, per dare loro un vero assaggio di quello che significa 'lavorare'.

Alternanza scuola lavoro, la sicurezza è solo uno dei problemi: 3 studenti su 5 non hanno mai messo piede nei luoghi di lavoro Skuola.net

La maggior parte deve accontentarsi di simulazioni e attività organizzate dal proprio istituto. Latitano anche tutor, corsi e indicazioni sulla sicurezza. I ...Il PCTO è il primo passo fatto dagli studenti delle scuole superiori verso il mondo del lavoro. Ma la maggior parte di loro deve accontentarsi di simulazioni e attività organizzate dal proprio istitut ...