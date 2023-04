Allegri | la fatica del tecnico solitario

La verità è un'altra: il secondo nome didovrebbe essere Sisifo , altro che spingere il masso sino in cima alla montagna e poi, rotolato giù, ricominciare. Dilettante ...Ha avuto,, il merito di tenere insieme un gruppo choccato dal - 15 e questo gli deve essere costata moltanervosa. Uno sforzo che ora chiede il conto, ma che non giustifica certi ...se l'è presa con i dirigenti nerazzurri (" Siete delle m..., tanto arriverete sesti ") e ... "Molte volte abbiamo giocato palla lunga e con un riferimento come Chiesa fai più". ...

Allegri (Juventus), la crisi e gli sfoghi della squadra: «Siamo a pezzi» Corriere della Sera

Allegri sì, come oggi è probabile, o Allegri no, come potrebbe accadere, prima di fare una delle scelte cruciali relative alla prossima stagione la Juventus dovrà ponderarne pro e contro e soprattutto ...Il sigillo d’autore sull’eliminazione dalla Coppa Italia l’ha apposto Lapo Elkann, un signore mai secondo a nessuno quanto a capacità di interpretare in tempo reale lo stato d’animo di milioni di frat ...