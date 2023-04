Allegri-Juve | in società sono sicuri | Max è l’uomo giusto per ripartire

...e i nervosismi esplicitati negli spogliatoi del 'Giuseppe Meazza' di Milano dallo stessoe ... Angel Di Maria (LaPresse) - Calciomercato.itLalavora sempre al rinnovo di Di Maria: le ultimeE ...... sua e dei giocatori, non sopperisca un'idea di gioco è ormai chiaro a tutti, al punto che la... E il dubbio potrebbe essere sorto anche allo stesso: si spiegherebbe perché è nervoso come ...Fatta al 99% ha detto Rescissione o esonero Il ritorno di Conte oppure la prima panchina in Serie A di Zidane Il futuro diè l'interesse maggiore in questo momento dentro la Juventus, ...

Due ammende nei confronti di Juventus e Inter sono le uniche sanzioni comminate dal Giudice Sportivo dopo le semifinali di ritorno della Coppa Italia.Massimiliano Allegri attacca i dirigenti interisti: che cosa è davvero successo nel tunnel di San Siro ...