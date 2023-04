Allegri | insulti e minacce dopo l' Inter | Arrivate sesti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tensione al Max. Ancora un finale infuocato, un déjà vù di questo periodo che testimonia come la serenità non sia più di casa alla Continassa. Evidentemente i lunghi mesi di incertezza legati all'...

La stagione della Juve è certamente "anormale" , come la definisce, ma sembrava che le vicende extra campo avessero compattato il gruppo nella rincorsa agli obiettivi sportivi. E in effetti ...(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) L'allenatore della Juventus , Massimiliano, non ...pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: "Ma come si fa ...... aveva perso la testa nel tunnel degli spogliatoi , dove ha rivolto brutaliagli interisti: 'Siete delle mer***... ma tanto arrivate sesti'. Questo quanto avrebbe detto, il quale ...

La tensione esplode nella Juve ed è il tecnico a fornirne la versione peggiore: prima contro gli avversari e poi con i propri calciatori definiti "addormentati" ...Negli spogliatoi, il tecnico se l'è presa con l'intero gruppo, come se si fosse sentito tradito dal comportamento in campo.