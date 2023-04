Anche suldinon è mai arrivata una voce forte per smentire le suggestioni di un esonero, anche se la società ha un'idea precisa sulla sua permanenza. Intanto il giudice sportivo non ...... Thiago Motta mette in guardia i suoi dalla squadra di, reduce da 3 ko di fila in campionato. Il tecnico italo - brasiliano è troppo concentrato sulimmediato per ripensare ai duelli ...Si discute molto deldi Inzaghi e. Il primo, con un rendimento eccezionale nelle sfide di Coppa e molto meno in campionato, si giocherà molto - anche del destino personale - in questo rovente finale di ...

Allegri, futuro alla Juventus in dubbio: “La società non ha cambiato idea” Il Veggente

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche dell'addio di Massimiliano Allegri.La tifoseria invoca un altro allenatore, mentre sembra che la società non abbia cambiato idea e voglia puntare ancora su Allegri.