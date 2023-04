Allegri cambia mestiere? Il video che conferma tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 28 aprile 2023), tecnico della Juventus, sembra poterrelasciando di conseguenza il calcio; untestimonia(LaPresse)La Juventus si sta preparando per i mesi decisivi della stagione;può contare su una rosa di valore per provare ad arrivare in fondo nelle due Coppe e cercare di raggiungere il quarto posto in campionato. Un problema, per i bianconeri, potrebbe essere il futuro del tecnico; sembra, infatti, chepossarelasciando di conseguenza la panchina della Juventus. Come possiamo vedere da questo, il tecnico (durante un momento di pausa della sessione di allenamento) si diletta con il basket. L’allenatore bianconero non ha sbagliato ...