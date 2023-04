Allegri ai giocatori Juve | «Come si fa a perdere con una squadra di morti? Non devono andare in Champions»

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’allenatore dellantus, Massimiliano, non se l’è presa solo con i dirigenti Inter, dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia, ma anche con i suoi. La Gazzetta dello Sport racconta lo sfogo del tecnico negli spogliatoi, dopo il match. “«Siete delle m…», avrebbe detto rivolto ai dirigenti (tra cui anche Marotta) enerazzurri. Insulti pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: «Masi fa acon unadi? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, nonin». Anche Il Giornale si sofferma sullo sfogo del tecnico contro i suoi. E parla di gruppo che non segue più ...

non può fare le nozze con i fichi secchi . Adatta il gioco della squadra alle qualità e alle caratteristiche dei propri. Se poi gli vengono mancare, per un motivo o per un altro, ...... se non sa scegliere ibuoni e rinnovare quelli che hai tipo Dybala, questo allenatore fa più danni di quelli che si potrebbero fare esonerarlo'. Max(LaPresse) - Calciomercato.... ma certamente resta la difficoltà nel reparto avanzato di, visto che anche Kean è ancora ... Sono 24 inella lista del tecnico giallorosso diramata nel pomeriggio: indisponibili ...

Guardalà: "Allegri ha le sue colpe, ma alcuni giocatori ieri hanno deluso. Su tutti Di Maria" Tutto Juve

Massimiliano Allegri ha perso il controllo dei nervi e la fiducia della sua squadra. Il suo futuro non è in discussione: il club fa i casting per la nuova dirigenza, da Giuntoli a Berta a Ribalta i no ...Dai risultati ai giocatori "spariti": il club cambia idea sul tecnico. Ma senza certezze sulle coppe impossibile convincere un top ...