All’assemblea provinciale del Pd il sostegno ai comuni al voto | Sabino | “Stateci vicino”

(Di venerdì 28 aprile 2023)del Pd ilaial: “La città di Quarto deve rimanere in mani sicure” Si è tenuta nella sala del Teatro Il Piccolo a Fuorigrotta, l’Assembleadel PD. Presente il pres. del Pd metropolitano, Francesco Dinacci, dal segretarioGiuseppe Annunziata ed in platea esponenti regionali e comunali del Partito Democratico. Annunziata si è espresso su temi importanti di carattere nazionale come l’Autonomia differenziata annunciando un evento nazionale alla presenza del segretario Elly Schlein. Altro tema, il lavoro e il reddito di cittadinanza. Ad un passo dalil segretario si è pronunciato sulla presenza massiva del PD al fianco dei propri candidati: “La ...

In apertura, l'regionale sarà chiamata a prendere atto ...eletto nelle fila dalla Lega nella circoscrizionedi ...'ordine del giorno è quindi prevista la trattazione di otto ...Approvati gli accapi'odg, a maggioranza, relativi alla ... Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio, ... dell'dei Sindaci e del Presidente della Provincia in ...L'può decidere se dividere immediatamente i guadagni ... in particolare,'articolo 23. Tale norma stabilisce, tra le ... regionale o. Quali sono le regole per i tabelloni ...