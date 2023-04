Alien | Fede Alvarez celebra l' Alien Day anticipando il ritorno dei Facehugger nel suo reboot

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il regista è al lavoro sulcinematografico che farà ripartire il franchise dial cinema.ha festeggiato l'Day condividendo un dietro le quinte delcinematografico della saga al quale è al lavoro da diverso tempo ea tutti ildei. Secondo stadio del ciclo vitale dello Xenomorfo, ilesiste solo per impiantare un Chestburster in una creatura ospite vivente attraverso la bocca. Può sputare acido, ma deve affidarsi alla furtività, alla sorpresa o al fatto che le sue vittime siano state precedentemente immobilizzate da un aggressore per raggiungere il suo scopo. Sono dei piccoli e pericolosi parassiti e speriamo ...

Alvarez ha festeggiato l'Day condividendo un dietro le quinte del reboot cinematografico della saga al quale è al lavoro da diverso tempo e anticipando a tutti il ritorno dei Facehugger. ...... sarebbe troppo tardi per tornare a vestire i panni di Ripley, dato che ora ci sono attori più giovani a guidare il franchise, tra cui Cailee Spaeny che sarà protagonista del nuovodi...Alvarez , è regista, sceneggiatore e produttore, proseguendo la sua carriera in film horror con: Romulus , dopo aver lavorato a " Millennium - Quello che non uccide ", " Don't Breathe " e ...

Alien: Fede Alvarez celebra l'Alien Day anticipando il ritorno dei ... Movieplayer

Sigourney Weaver, l'attrice che avrebbe dovuto interpretare nuovamente Ellen Ripley in Alien 5, ha spiegato che non tornerà più nel ruolo ...L'attrice non ha più intenzione di riprendere i panni di Ripley nel franchise di Alien, il quale continuerà sia al cinema che in streaming.