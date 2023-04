Alex Calderoni | “Lavoro in spiaggia a Cervia | i bergamaschi mi portano il salame”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Otto anni nella bergamasca tra Alzano Virescit e Atalanta.a Bergamo ha trovato una vera e propria seconda casa, in cui sognava di rimanere anche oltre quell’estate del 2007 in cui arrivò una brusca separazione. Così, dopo aver girato per anni (Treviso, Torino, Triestina, Atletico Roma, Cesena, Padova, Juve Stabia e Carrarese), da quando ha smesso con il calcio professionistico è tornato ad una sua altra grande passione: il mare. Oggi a 46 anni è titolare del Sunset Beach club, a. Dove ha anche giocato fino all’anno scorso: “Vivendo qui vicino giocavo per divertimento. Mi avevano chiesto di giocare anche quest’anno, ma per gli impegni ho detto no. Alla fine son riuscito a incastrarmi come allenatore dei portieri, mi ha convinto Ceccarelli, che giocava con me nel Cesena. E mi piace farlo”. Si vede nuovamente nel ...