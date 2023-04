Alessandro Borghi è Rocco Siffredi in “Supersex” | “Come si fanno le scene più intime? Intanto si spera di essere fortunati…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Più di 50spinte per oltre 100 giorni di riprese.comincia a far trapelare qualche piccolo dettaglio di, la serie Netflix sulla vita didove la star italiana ha (s)vestito i panni della celebre pornostar. “Ho accettato di fare questo progetto perché non sono un bigotto, mi piaceva la cosa e inoltre in Italia interpretare questo ruolo è un bel modo per litigare con tanta gente”, ha raccontatodurante una puntata del podcast BSMT Basement. “Girarlo è stato abbastanza difficile, ma è stato molto bello. Un viaggio nella vita diche è diventato un amico e lo stesso Rosa (Caracciolo, la moglie, ndr). Loro mi hanno aperto le porte. Mi ha detto molto più di quello che immaginavo. L’idea che avevo di ...