Alberto Aquilani spicca il volo | subito una panchina di Serie A a 38 anni

(Di venerdì 28 aprile 2023)è stato un ottimo calciatore, adesso è considerato un allenatore emergente già pronto per una grande esperienza nel campionato diA. Attualmente è alla Fiorentina Primavera, ma già dalla prossima stagione dovrebbe guidare una squadra del massimo torneo italiano. Considerato un allenatore in campo già ai tempi della carriera da calciatore,si è sempre dimostrato un professionista dentro e fuori dal campo. Era un centrocampista, molto bravo dal punto di vista tecnico e in grado di gestire al meglio anche le situazioni fuori dal campo. L’esperienza più importante da calciatore è stata sicuramente con la maglia della Roma, nel corso della carriera è stato protagonista anche con Triestina, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. E’ stato nel ...