(Di venerdì 28 aprile 2023) Duedell’aviazione americana sonoin. Nell’impatto dei due velivoli sono morti tre piloti, anche se è ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. : cosa è successo Dued’attacco AH-64 Apache dell’esercito americano sonoin. Sono tre i piloti che hanno perso la vita nell’impatto dei due velivoli che si sono schiantati durante un volo di addestramento. Per il momento, come riportano i media locali, le cause della collisione tra i duenon sono note e si continua ad indagare per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Si tratta del secondo incidente in, dall’inizio dell’anno, che vede coinvolti dei mezzi dell’esercito. Secondo quanto emerge dalle prime ...

Alaska, precipitati due elicotteri militari Usa TGCOM

Usa, due elicotteri dell'aviazione americana precipitano in Alaska. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente e le eventuali vittime ...È il secondo incidente di questo tipo in meno di un mese. I due elicotteri "si sono schiantati nei pressi di Healy, in Alaska, mentre tornavano da un volo di addestramento".