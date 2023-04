Agroalimentare | Ismea | “Export vola sempre più lontano in media 3mila km | +8% in 10 anni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tabacco percorre 8mila km, quasi un quinto va fuori dall'Europa Cresce la distanza percorsa dalle nostre esportazioni di cibi e bevande. Secondo un’analisi dipresentata oggi nel webinar “Le sfide globali del Made in Italy”, le nostre spedizioni percorrono inquasi 3 mila chilometri, con un aumento dell’8% negli ultimi dieci, segno di una lieve crescita delle esportazioni verso mercati più lontani. Ponderando i chilometri percorsi per le diverse destinazioni con i flussi in valore emerge poi che, tra i 20 prodotti distintivi del made in Italy, quelli che vanno piùsono: il tabacco, con quasi 8.000 chilometri percorsi, dovuti alla prevalente destinazione giapponese in forza di uno specifico accordo commerciale, seguiti da pomodori pelati e polpe (4.850 km), vini, conserve e preparazioni suine e ...