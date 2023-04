Agguato dopo l’omicidio del nipote del boss | il processo è da rifare

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –di secondo grado daper il tentato omicidio scattato per vendettal’assassinio di Nicholas de Martino, il 17enne accoltellato a morte la notte del 25 maggio 2020 in via Vittorio Veneto a Gragnano, in provincia di Napoli. Lo ha deciso la prima sezione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dai legali degli imputati, tre dei quali cugini della vittima: Giovanni Amendola (difeso dall’avvocato Raffaele Chiummariello), i fratelli Giovanni e Antonio Carfora (difesi dall’avvocato Stefano Montone) e Raffaele Iovine (difeso dall’avvocato Massimo Trigari). La Suprema Corte ha il ricorso del collegio difensivo fondato sull’esclusione aggravante mafiosa e sulla negazione delle attenuanti generiche. Secondo quanto emerso dalle indagini, poche ore...

Processo di secondo grado da rifare per il tentato omicidio scattato per vendetta dopo l'assassinio di Nicholas de Martino, il 17enne accoltellato a morte la notte del 25 maggio 2020 in via Vittorio V ...La Prima Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio, accogliendo i motivi di ricorso, il processo per tentato omicidio collegato alla morte di Nicholas De Martino a carico di Amendola Giovanni ( ...