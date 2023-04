Aggressioni tra sinti | fratturato il setto nasale a un 14enne | minacce e colpi di pistola al campo nomadi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gli agenti hanno arrestato otto membri di una famiglia di giostrai di etnia, stanziata tra Lombardia e Lazio. Le indagini hanno preso il via dopo la grave aggressione avvenuta il 21 luglio scorso, all’interno del bar Cavour di Treviglio. Alcune persone avevano fatto irruzione, provocando danni. Avevano portato via denaro contante e un telefono cellulare, causando lesioni ai titolari e al loro nipote di 14 anni, a cui era statoil. Il giorno successivo, un secondo episodio di violenza a Caravaggio, ai danni del caravan del fratello della titolare del bar Cavour. Una violenza dopo l’altra tra le famiglieDai primi accertamenti della polizia era emerso come alla base delle violenze ci fossero questioni economiche, legate alla separazione di due coniugi. Entrambi di ...