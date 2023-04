Agenesia dentale | i denti che non “nascono”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non abbiamo tutti 32: eppure il numero definitivo, quello che si raggiunge in età adulta, per una persona è proprio trentadue, anche se è più che normale non averli tutti. Qualcuno di noi infatti potrebbe aver perso uno o piùe qualcun altro potrebbe non aver mai avuto uno deiprevisti. Quest’ultimo è un fenomeno – tutt’altro che raro – che si chiama “” e che si riferisce all’assenza (alla “non-nascita”) di un organo, nel caso specifico la mancanza congenita di uno o più, determinata dal fatto che non è presente il “germe”, cioè l’embrione del dente. Spesso questa condizione riguarda i terzi molari, quelli che comunemente chiamiamodel giudizio, ma potrebbe riferirsi anche ad altri ...