(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è spento a Verona all’età di 84 anni l’exdeldi San. Nato a Roma nel 1939 e formatosi culturalmente e professionalmente nella capitale,ha dedicato tutta la sua vita ale alla musica, arti culminanti nell’Opera, sua vocazione. Funzionario Rai dal 1960 per trent’anni, dal 1979 ne ha diretto la programmazione di musica edi Rai 3. Nello stesso periodo è stato docente presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e, dagli anni ’80, ha intensificato l’attività come regista d’opera, alternandola a diversi incarichi dirigenziali cui è chiamato presso le più importanti istituzioni italiane: direttore del Festival Puccini di Torre del Lago e di Benevento Città Spettacolo, ...

Moretti cerca un conforto quasi ironico inPiano, in Corrado Augias e giustamente in Martin ... Moretti avanza insieme a noi e ci saluta, ma non è un, quel saluto è un segno di lotta 'Io ...Grazie per tutto signor Bruno e naturalmente un forte abbraccio a tutti i suoi familiari", ricordaFazio , vera colonna portante della storia germignaghese e dell'arte del territorio. 'La ...E' morto ieri a 82 anni il deputato del Pci e autonomistaPascolat. Lo rendono noto la moglie Loretta, i figli Gianni e Roberto. Nato a Terzo di Aquileia (Udine) l'11 dicembre 1940, iscritto al Partito comunista fin da giovanissimo, e' stato segretario ...

Addio a Renzo Giacchieri, fu sovrintendente del Teatro di San Carlo ... Il Denaro

Una vita dedicata all'arte, alla cultura e al grande amore per l'opera: Fondazione Arena e il Comune di Verona ricordano Renzo Giacchieri.Perseguitato in quanto ebreo, combattè durante la guerra di Liberazione. Poi fu imprenditore metalmeccanico e infine agricoltore a Pantelleria ...