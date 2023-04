(Di venerdì 28 aprile 2023) (Roma, 28 aprile 2023) - Rosi, MST: “Investimento strategico suldell'ippica che dimostra la qualità del palinsesto delle corse italiane” Roma, 28 aprile 2023 - Media System Technologies, (MST) società leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche connesse aldell'ippica, ha siglato uno storicocon, Ente francese responsabile per la gestione delle corse diin, per la trasmissione ine neiinternazionali partner di PMU dei più importanti appuntamenti stagionali italiani di questa disciplina. Con la firma di oggi, infatti, i grandi eventi in programma negli ippodromi dicontrattualizzati da MST e selezionati dasaranno diffusi in tutto il territorio ...

Accordo MST – LeTrot: il trotto italiano trasmesso da MST in Francia ed in altri 15 Paesi nel mondo La Sicilia

Un rilancio non solo in Italia, ma anche all'estero in cui crediamo fortemente e al quale sicuramente potrà dare un valido contributo la sigla dell'accordo tra MST e LeTrot. Lavoriamo tutti insieme ...