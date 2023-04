Un cittadino albanese di 42 anni, titolare di un bar a Montecchio Maggiore (Vicenza), è rimasto vittima di un agguato da parte di uno sconosciuto che l'ha ferito gravemente con due coltellate. Il ...Si indaga su un 28enne cubano , trovato dagli agenti, probabilmente, si nascondeva per non ... 50ennein via Bellini: si indaga su 28enne cubano Cronaca 28 Apr 2023 Tragedia a ...... dove un uomo di 25 anni - un bengalese assunto come lavapiatti - haun cinese 51enne, ... Il lavapiatti è stato colpito da un fendente alla gola,lo chef è stato ferito al labbro, ...

Accoltellato mentre apre il suo bar, è grave in ospedale Agenzia ANSA

Un cittadino albanese di 42 anni, titolare di un bar a Montecchio Maggiore (Vicenza) , è rimasto vittima di un agguato da parte di uno sconosciuto che l’ha ...Un cittadino albanese di 42 anni, titolare di un bar a Montecchio Maggiore (Vicenza), è rimasto vittima di un agguato da parte di uno sconosciuto che l'ha ferito gravemente con due coltellate. (ANSA) ...