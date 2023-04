Accoglienza da incubo | così l’Italia calpesta i diritti dei profughi

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tre minori stranieri non accompagnati e sbarcati sull’isola di Lampedusa a metà dello scorso febbraio, sono rimasti chiusi – senza poter uscire – all’interno dell’hotspot che ospita i migranti arrivati in Italia in Contrada Imbriacola, a Lampedusa, per oltre un mese, dopo l’identificazione, ma senza essere immediatamente ospitati in «una struttura governativa di primaa loro destinate». Almenocome prevederebbe la normativa italiana in materia, che stabilisce come nessun minore possa essere accolto o trattenuto nei centri di detenzione, negli hotspot, e nei Cpr, i Centri di Permanenza per i Rimpatri. Di più: la legge n. 47 del 2017 immagina una procedura unica e veloce per l’accertamento dell’età, con un provvedimento di attribuzione che è emesso dal Tribunale per i minorenni. Inoltre, il quadro normativo attualmente vigente stabilisce ...