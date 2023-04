Accogliente a prima vista | come arredare ad effetto l’ingresso di casa

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023)diè uno spazio che viene spesso trascurato e sottovalutato: a volte per le dimensioni ridotte che non consentono grandi slanci di fantasia, mentre altre volte perché si preferisce dare priorità ad altre stanze della. Eppure,è il primo luogo in cui ci sentiamo davvero aquando rientriamo dopo una lunga giornata di lavoro e ci chiudiamo la porta alle spalle, ed è il primo posto in cui accogliamo gli amici o le persone che amiamo quando vengono a trovarci. Essendo un luogo “di passaggio”, però, spesso viene trascurato, arredato con quello che capita o non considerato proprio, specie se troppo piccolo e stretto. Invece non bisognerebbe mai lasciare questo spazio poco curato o arredato nel modo sbagliato, bensì trasformarlo in un luogo, ...