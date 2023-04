Accadde oggi | 29 aprile | almanacco del giorno

... dal pubblicare come singoli canzoni non incluse negli album appena usciti (comecon "Mine")... potremmo dire, ma siamo davvero sicuri che sia così)in "No One Knows We're Dancing" ci ..., l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 30 aprile 311 " Galerio promulga un Editto a Serdica con il quale si concede ...... con lui, dell'attacco all'equilibrio dei poteri costituzionali, troppo semplice e, diciamolo, troppo facile e comodo,, riconoscere che quel chedavanti l'hotel Raphael fu una barbarie. ...

Almanacco | Sabato 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

311 – Galerio promulga un Editto a Serdica con il quale si concede perdono e libertà di culto ai cristiani, purché essi si mostrino rispettosi delle leggi 313 – Battaglia di Tzirallum: Licinio sconfig ...