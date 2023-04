Accadde oggi | 28 aprile 1945 | la morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci

1953: Nasce a Rochester, New York, USA, Kim Gordon, bassista dei Sonic Youth, chitarrista e cantante. Avanti TAGS 28 aprile , Axl Rose , Take That La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Ammutinamento del Bounty, Mussolini e Claretta Petacci giustiziati, Vallanzasca evade da San Vittore, inaugurata Cinecittà. 1789 - Ammutinamento del 'Bounty' : l'equipaggio costringe il ...ROMA - "Quanto accadutoalla Camera è un fatto sconcertante, l'emblema dell'incapacità e della cialtronaggine di questo ... Solo un'altra voltauna cosa simile e c'era sempre il centrodestra ...

Almanacco | Giovedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

«Mi sono appoggiata al traliccio, come ho sempre fatto in quel tratto della passeggiata del Gianicolo. All'improvviso però il legno ha ceduto e sono finita giù. Prima ho ...Il mancato varo del Def che rischia di far saltare l’intervento sulla revisione del cuneo fiscale e i provvedimenti in materia di lavoro che dovevano essere approvati nel Consiglio dei ...