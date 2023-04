in attacco,in difesa. La vita li ha portati entrambi in Serie A, e sabato si sfideranno in Roma - Milan. In palio c'è lo scontro diretto per il quarto posto. Non perderti le ...... Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini;. Allenatore: Mourinho MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu,, Theo ...... El Shaarawy;A disp.: Svilar, Boer,Matic, Tahirovic, Camara, Celik, Solbakken, Volpato, Belotti All.: Mourinho Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu,, Theo ...

Abraham-Tomori, storia di un’amicizia con la Champions di mezzo La Gazzetta dello Sport

La Roma ha un problema in attacco. Mourinho ne ha preso coscienza già qualche settimana fa e ha provato a sostituire Abraham con Belotti. I ...Chelsea currently occupy 11th spot in the Premier League table following a season which has seen them win just ten matches in the top flight, scoring only 30 goals in the process, while they are on ...