A Torino presenti 700 tifosi orobici per l’Atalanta ma non sarà invasione nerazzurra

(Di venerdì 28 aprile 2023) In vista di-Atalanta sarannoben 700nerazzurri all’interno del settore ospiti dello stadio Olimpico sabato seraè una trasferta che il popolo nerazzurro non vuole proprio fare a meno, specialmente in un contesto che vedein piena lotta per l’Europa. Nonostante ciò, l’introduzione della Dea Card ha purtroppo fermato quella che poteva essere una vera e propriabergamasca. Attualmente risulta che all’interno del settore ospiti dello stadio Olimpico Grandesarannoben 700 sostenitoripronti a sostenere Toloi e compagni cercando di trascinarli alla vittoria.