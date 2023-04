A San Marzano sul Sarno ‘Sport nei Parchi’ | primo evento tematico in provincia di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGianluca Ceglia, ex campione italiano e dell’Unione europa di pugilato, impegnato per la boxe sociale al motto “con lo sport si diventa migliori” insieme a Mariangela Correale e Giusy Sbaglio, campionesse italiane di Danza Sportiva paralimpica, animeranno la presentazione del progetto “Parchi”, domani sabato 29 aprile dalle 9 alle 13, in via Berlinguer a Sansul. “Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, vedrà l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” a Sansul. Il Comune entra nella “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute”, che abbraccia tutta Italia e ...