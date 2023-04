(Di venerdì 28 aprile 2023) Ultimamente il temaè tornato prepotentemente in dibatti e articoli, ma anche nelle esternazioni dei. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha affermato che il governo proporrà incentivi per favorire la natalità, il suo ministro, nonché cognato, Francesco Lollobrigida è addirittura giunto ad additare la “sostituzione etnica” come emergenza italiana, unendo il tema del decremento delle nascite a quello dell’immigrazione. Questa fissapurezzarazza di lontana e triste memoria è un chiodo fisso di questa destra al governo. Già nel 2017 Giorgia Meloni in un comizio affermò che l’immigrazione “è un’invasione pianificata e voluta. Si chiama sostituzione etnica” aggiungendo “e noi non la consentiremo”.che...

Il protagonista è combattuto tra gli idealiche lo hanno formato e la ricerca di una propria strada: ma, tradue poli, non c'è contrapposizione. Il clima del racconto non è mai ...... utile comunque " oltreché per gli aspetti medici e giuridici " per rinsaldare i rapporti... che fa piacere a destra ma fa infuriare il centrosinistra e le associazioni che inanni ...In passato, personaggidi 'alto profilo' hanno intrattenuto rapporti con spie straniere, a ... Oltre all'influenza, allo spionaggio e all'interferenza,Paesi hanno 'una politica di ...

A questi politici basterebbe ascoltare di più le donne per capire le ragioni della denatalità Il Fatto Quotidiano

Ultimamente il tema della denatalità è tornato prepotentemente in dibatti e articoli, ma anche nelle esternazioni dei politici. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha affermato che il governo proporrà in ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...