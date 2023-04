A Napoli “l’arte civica” denuncia i disservizi | tra sberleffo e provocazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è chi, di fronte ai, intona la litania del “piove governo ladro”, o chi tastierizza la rabbia, a suon di “condividi se sei indignato”. E poi c’è chi della, letteralmente, ne ha fatto un’arte. È Ruben D’Agostino, napoletano del Vomero, il “maestro d’arte”. “– spiega l’artista – èal servizio della collettività, della risoluzione dei problemi. È la scoperta di un metodo in cui sila malagestio con un’operazione artistica di abbellimento o che comunque non sia un metodo classico didi qualcosa che non va”. A coniare il termine è stato l’avvocato Fabio Procaccini, sempre in tandem con Ruben D’Agostino, nell’ideare iniziative. In via Massimo Stanzione c’è un ...