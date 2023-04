A Milano tre militari sono stati condannati per catcalling ai danni di una 19enne

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il giudice monocratico Luigi Fuda ha pronunciato la sentenza di colpevolezza perverso i tre uomini che nel marzo del 2021, ai tempi della vicenda, eranodell’esercito (uno dei tre ha poi lasciato) in servizio a, e hanno molestato verbalmente una. Ora i trepera un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, come riporta l’Ansa. Questo è uno dei primi processi svolti in Italia per questo tipo di reato, ovvero molestie verbali in luogo pubblico. Secondo la ricostruzione la ragazza, il 21 marzo 2021, in zona San Siro, è stata avvicinata dai tredell’operazione “Strade sicure”, che in quel momento erano fuori servizio e stavano bevendo una birra in un locale con degli amici. I ...