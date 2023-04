... come agenzie abilitate, biglietterie o contact center, uncombinato treno+aereo. Ai ... 'ne beneficerà perché, in questo modo, potrà attrarre più passeggeri. Ita - ha spiegato ...... biglietterie ITA Airways, ed il Contact Center ITA Airways uncombinato treno + aereo. ...dedicato nella stazione ferroviaria dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di. I ...Pensate di incrementare anche la connessione via treno con"Sì questo è proprio nei ...fascia pomeridiana serale proprio per incentivare i turisti internazionali a comprare il...

A Fiumicino biglietto unico aereo-treno leggo.it

Viaggiare in treno e in aereo comprando un solo biglietto, con check-in stazione: questo l’obiettivo del nuovo servizio Fco Connect (Fiumicino Connect ndr) sull’intermodalità presentato ufficialmente ...Arrivare comodamente all’aeroporto su un Frecciarossa, con un biglietto unico treno+aereo, lasciare la valigia alla stazione del Leonardo da Vinci, rilassarsi al terminal con un po’ ...