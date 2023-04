”A che cosa serve l’arte” di Obrist e Ricuperati | dal 16 maggio in libreria per Marsilio Editori

(Di venerdì 28 aprile 2023) Acontemporanea? E quali cambiamenti può instillare nella società e in chi la abita? Sono solo alcune delle questioni affrontate dal vulcanico e instancabile Hans Ulrichnel libro A che, scritto con Gianluigi, in uscita per la collana Cartabianca diil 16(pp. 176, euro 16,00, brossura con alette, mm 122×205).L’autore di oltre tremila interviste si svela raccontando incontri, personaggi, libri e mostre che lo hanno formato, contribuendo a farlo diventare l’attuale curatore di fama mondiale. Nel nostro tempo pochi hanno affinatodi fare domande come Hans Ulrich. Fin da quando ...

Qualsiasisucceda dovete promettermispiegherete alla genteè successa perché ho sofferto molto e spiegarglisono stato manipolato e non sono più capace di intendere e di volere in ...D'altronde, era già da un po'la coppia di artisti aveva cominciato a lasciare in rete qualche indizio interessante riguardo ai loro progetti futuri. E ora, finalmente, sappiamo disi tratta.Amici, Isobel si infortuna ed è costretta a lasciare lo studio:è successo. Le anticipazioni ... Nella nota del tg satirico è stato infine sottolineatoCosmary sta bene e, in attesa di tornare ...

Mes, che cos’è e perché l’Italia non l’ha ancora sottoscritto Il Sole 24 ORE

Marotta, la famiglia Colomboni controlla il gruppo ’Sodico’. Una struttura di 19mila metri quadri, con tanti dipendenti e un fatturato super Il taglio del nastro, i brindisi. Ma per la famiglia ...Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla Roma e sulle sue abilità sui calci piazzati: "Cosa mi preoccupa della Roma Per 7 partite in casa nel ...