6 Ore di Spa | Toyota in Pole | il giro di Giovinazzi su Ferrari cancellato per Track Limits

E direi che, visti i numeri e le impressioni di queste prime, ci stiamo muovendo nella giusta ... Turismo, Sport e Commercio, oltre che del COA Energia di Finaostawww.regione.vda.it/energia . ...Le vetture del Cavallino rampante cominceranno in posizione favorevole la 6di, in programma sabato 29 aprile alle 12,45 grazie ai tempi firmati da Miguel Molina al volante della Hypercar ...Trasporti: nel cuore dell'economia e' l'evento a firma del Sole 24che si terra' il 3 maggio 2023 dalle 10,00 a Roma all'Aeroporto Fiumicino Terminal 5. Il mondo del trasporto e' una realta' caratterizzata dalla presenza di diversi attori, ognuno dei quali ...

Wec, 6 ore Spa 2023: tempo cancellato per Giovinazzi, Toyota in pole con Kobayashi Sky Sport

Una sessione di qualifiche tra tanti colpi di scena nella 6 Ore di Spa-Francorchamps, prova del FIA World Endurance Championship. Il sogno della Ferrari di partire in pole-position sembrava essersi co ...Leggi su Sky Sport l'articolo Wec, 6 ore Spa 2023: tempo cancellato per Giovinazzi, Toyota in pole con Kobayashi ...