1 maggio | sindacati a Potenza | non è una festa ma mobilitazione

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sarà un primodie non unaquella che Cgil, Cisl e Uil celebreranno lunedì prossimo a. Per le tre confederazioni non ci sono le condizioni per festeggiare: troppi ...

Un provvedimento su cui non mancano le critiche dei, che giudicano insufficiente il ... A, per tre sabati consecutivi Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza (il 6 a Bologna, il 13 a Milano ...Il giorno prima del Consiglio dei ministri è previsto anche un incontro a Palazzo Chigi con i. leggi anche Buste paga, cosa cambia dal 1°spiegato bene (e in maniera semplice) ......strutture che fanno capo al gruppo Kos e hanno indetto una manifestazione per il 2alle 15 nel piazzale antistante la sede Aris Rsa a Porto Potenza. "Sino all'ultimo - spiegano i- ...

Tlc, sciopero il 6 maggio. I sindacati: "Servono risposte per il futuro del settore" CorCom

Una grande manifestazione della città per chiedere lavoro stabile e sicuro, all'insegna della massima partecipazione e della tolleranza. Al centro i 75 anni della Costituzione. (ANSA) ...Orario ridotto a parità di stipendio per categorie senza smart work e sede di rinnovo contratto, come legno arredo, bancari e alimentaristi: le richieste.