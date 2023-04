1 maggio | mobilitazione sindacati base | corteo a Milano

Il concentramento principale è previsto a Milano, da piazza XXIVdove alle 15 partirà la manifestazione. Al centro della iniziativa di protesta "le gravi problematiche - affermano le ...Lain Sardegna. Anche la Sardegna avrà una manifestazione dedicata alle problematiche del territorio. Il prossimo 20, a Lula, si ritroveranno i delegati di tutte le categorie di ..."Queste cose non sono più accettabili ed è per questo che per noi sarà undi", ha detto Landini arrivando stamani a Bastia Umbra.

1 maggio, sindacati a Potenza: non è una festa ma mobilitazione Tiscali Notizie

Il sindacalismo di base si mobilità in occasione del 1 maggio: la Confederazione Unitaria di Base, insieme a Adl, Sgb, Usi-Cit, Sial, S.I. Cobas, sarà presente in corteo in varie città. (ANSA) ...Cosa c'è sul nuovo numero: il servizio fotografico con Intelligenza Artificiale e Bella Hadid, il focus su Chat GPT, l'intervista a Elly Schlein e la nuova mostra itinerante “Fashion Panorama - The It ...