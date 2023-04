Zunino ferito a Kherson accusa | ' I russi sparano su qualunque cosa'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una guerra nella quale idi Putin non rispettano le più elementari regole del diritto internazionale e compiono crimini su crimini. "Non capisco come sia stato possibile". È quanto afferma a ...

È quanto afferma a Radio Capital, a The Breakfast Club, l'inviato di Repubblica in Ucraina Corradoieri in un attacco russo al ponte di Kherson. "La macchina l'avevamo lasciata nella ...A Radio Capital, a The Breakfast Club, il giornalista di Repubblica Corradoracconta l'attacco subito in Ucraina dove è rimasto, ucciso il suo collaboratore Bogdan Bitik. "Era Bogdan ...Così a Radio Capital Corrado, l'inviato di "Repubblica"da tiri russi sul ponte di Kherson. Il reporter era con l'interprete Bogdan Bitik, che è rimato ucciso "Sto bene,ma ho perso un ...

Ucraina: Corrado Zunino, inviato di Repubblica, ferito a Kherson. Ucciso il suo fixer Bogdan Bitik la Repubblica

L'inviato di la Repubblica, ferito alla spalla in Ucraina, rientra dopo aver assistito alla morte di Bogdan Bitik, il traduttore che lo accompagnava ...Ritornerà oggi in Italia Corrado Zunino, il giornalista di Repubblica, ferito ieri dai russi sul ponte di Kherson. “Ora sono in un ospedale militare nel sud del Paese, ho 4 ferite lievi. Ma tra poche ...