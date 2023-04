(Di giovedì 27 aprile 2023) Ad oggi "361sono tornati in Ucraina, ma ancora 19.390 sono trattenuti in Russia, e questo numero non comprende quelli dei territori occupati. Al mondo non chiediamo solo di preoccuparsi per il ...

E' l'appello che la first lady ucraina, Olena, ha rivolto all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa intervenendo al dibattito sul rapporto sulla deportazione e il trasferimento ......di stereotipi sessisti L'Unesco contro la disinformazione di genere Il caso di OlenaDa ... Indue anni di ricerca in 5 Paesi (Brasile, Ungheria, India, Italia e Tunisia) emerge come le ...Madrina dell'iniziativa è la First Lady Olena. "Superhumans non è soltanto un nome,... I numeri parlano da soli: si stima che siano10 mila le persone che hanno subito amputazioni ...

Zelenska, 'oltre 19 mila minori ucraini deportati da Mosca' - Ultima Ora Agenzia ANSA

