Zavorra europea sull' Italia Bruxelles impone altri vincoli | ritorna l' austerity

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) La lezione del Covid non ha fatto cambiare idea a. Nella nuova edizione delle regole contabili per i bilanci pubblici, il vecchio Patto era stato sospeso causa pandemia, restano i vecchi limiti del 3% del deficit e del 60% del debito rispetto al Pil. Insomma, la camicia di forza univoca per le differenti economie è tornata, pronta a stringere lo sviluppo dei Paesi più indebitati come il nostro. Per la Commissione che lo ha elaborato è però un Patto di stabilità più «equilibrato», ma anche con regole più «efficaci», che prevedono una riduzione del debito «più graduale» rispetto a quella prescritta dalle norme tuttora in vigore ma sospese nel 2020. Un quadro che dovrebbe incentivare, secondo la Commissione, le «riforme» e gli «investimenti» di cui l'Ue ha un grande bisogno nel nuovo contesto geopolitico. La Commissione ha presentato ieri a ...